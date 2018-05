Chine: Un passager ouvre la porte de l'avion car il a chaud

Un jeune Chinois de 25 ans a été placé en garde à vue pendant 15 jours et condamné à payer une amende d'une valeur de 9.000€, après qu'il ait ouvert l'issue de secours de son avion juste après l'atterrissage sur un aéroport de la province de Sichuan en Chine, parce qu'il faisait trop chaud à l'intérieur.



L'ouverture de la porte a provoqué le déclenchement du toboggan d'évacuation.



"Il faisait tellement chaud dans l'avion. J'ai juste abaissé la poignée de la fenêtre qui se trouvait devant moi. Quand la porte est tombée, j'ai paniqué", s’est défendu le jeune homme qui semblait ignorer les risques qu'impliquait son acte.



L'équipage a très vite prévenu la police et l'homme a été placé en garde à vue pour une durée de 15 jours et condamné à payer une amende de 70.000 yuans (9.000€).