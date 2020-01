International Chine: Un nouveau virus respiratoire fait deux morts

C'est un virus inconnu, de la famille du funeste Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui sévit dans le centre de la Chine, inquiétant les autorités. Cette pneumonie virale a fait une deuxième victime mercredi, un homme de 69 ans, habitant la ville de Wuhan. À ce jour, 41 personnes ont été contaminées.



L'homme était tombé malade le 31 décembre, et cinq jours plus tard, il présentait une myocardite sévère (inflammation du muscle cardiaque), une fonction rénale altérée et plusieurs organes sérieusement touchés. Cinq autres patients sont dans un état grave en Chine, mais une Thaïlandaise et un Japonais ont également contracté le mystérieux virus, tous deux ayant séjourné à Wuhan.



Les autorités sanitaires chinoises ont identifié le marché de fruits de mer de Wuhan comme point de départ de l'épidémie, sa fermeture a été décidée le 1er janvier. Cette pneumonie virale fait réapparaître le douloureux souvenir de l'épidémie de Sras de 2002-2003, qui avait tué 650 personnes en Chine et à Hong-Kong. L'OMS est en alerte, un comité d'urgence devrait être convoqué dans un bref délai. La Chine ayant partagé le séquençage de ce nouveau coronavirus, il sera plus aisé d'identifier les cas importés.







