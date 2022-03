Chine : Un Boeing 737 s'écrase dans le sud-ouest avec 132 personnes à son bord

L’administration chinoise de l'aviation civile a, ce lundi, annoncé le crash d’un Boeing 737 de la compagnie China Eastern airlines. À son bord, 132 personnes : 123 passagers et 9 membres d'équipage.



Le vol MU5735 avait décollé peu après 13 heures locales (6 heures à Paris) de la métropole de Kunming dans le Sud-Ouest du pays. Il avait pour destination Canton, situé à 1.300 km de là.



L'appareil a "perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou", a indiqué l'administration chinoise de l'avion civile (CAAC). Un "groupe de travail" a été dépêché sur les lieux, précise également le communiqué du CAAC. Les secours ont également été envoyés sur place.



Selon le site spécialisé FlightRadar24, l'appareil a perdu en l'espace de 3 minutes près de 26.000 pieds (7.925 m) avant de disparaître des écrans radars après 14h22 (heure locale).



Aucun bilan n’a pour le moment été donné. Le crash a "provoqué un incendie" de montagne, a annoncé la télévision publique. Le président chinois Xi Jinping s'est dit "sous le choc" et a appelé à "déterminer au plus vite les causes de l'accident".



Le dernier accident aérien majeur en Chine, qui avait fait 50 morts, remontait à août 2010.