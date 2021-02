A la Une ... Chine-Réunion : La route de la joie

La Région Réunion et la Fédération des associations chinoises de La Réunion viennent de renouveler la convention pour une coopération entre l’île et l’Empire du Milieu. Celle-ci prévoit des échanges et un soutien institutionnel dans des domaines tels que la culture ou l’économie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 14:56 | Lu 216 fois

De Pékin à Cilaos, tout le monde était ravi de voir l’année du rat s’achever pour entrer dans l’année du Buffle de métal. Car en cette année toujours marquée par la Covid, la force, la résilience, la persévérance et le travail que symbolise le bovin ne seront pas de trop.



C’est donc pour marquer cette nouvelle année du calendrier chinois que la convention entre la Région Réunion et la Fédération des associations chinoises de La Réunion a été renouvelée pour 3 ans. Signée en 2017, la première convention avait un renforcement des échanges entre le département et la Chine.



C’est notamment sur le plan culturel que s’est exprimé cet accord. Ce sera toujours le cas puisqu’un échange entre les musées locaux et ceux de la ville de Tianjin sont envisagés.



Daniel Thiaw Wing Kai, le président de la Fédération des associations chinoises de La Réunion rappelle que cette coopération entre La Réunion et la Chine se fait également dans la solidarité. Lorsque la Chine a vu le virus arriver sur ses terres, La Réunion a immédiatement envoyé des masques et des gants pour aider. Les Chinois ont par la suite rendu la pareille en faisant parvenir 350 000 masques lorsque l’île en manquait lors du confinement.



Pour Didier Robert, cet accord va "magnifier" le vivre-ensemble réunionnais. Le président de Région estime qu’il "ne peut pas y avoir de développement réussi pour La Réunion si nous ne sommes pas ouverts".



Pour Tian Ye, le vice-consul général de Chine à La Réunion, l’année 2020 a été "témoin du courage des peuples du monde. Le virus ne connaît ni frontières ni ethnies. C’est la coopération qui va permettre de combattre le virus. L’union fait la force".







