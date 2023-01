A la Une . Chine : Les décès de célébrités sèment le doute sur les chiffres officiels de Covid-19

Alors qu’elle est en plein rebond épidémique, la Chine minimiserait ses chiffres officiels du nombre de morts liés au Covid-19. C’est ce dont l’accuse l’OMS. La mort de plusieurs célébrités chinoises ces dernières semaines, dont les causes de décès n’ont pas été révélées, crée des questionnements. Par P.J - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 08:24

Le réalisateur Wang Jingguang, l'acteur Fu Zucheng, le scenariste Ni Zhen, l'acteur Gong Jintang, le footballeur Wang Ruoji... Plusieurs personnalités chinoises sont décédées ces dernières semaines, sans que la cause de leur mort ne soit révélée. Ces décès, qui ont une certaine visibilité, créent des questionnements sur les réseaux sociaux chinois, rapportent la BBC, The Guardian et le media Semafor, relayés par BFTV.



Pour une population de 1,4 milliard d’habitants, les autorités chinoises ne font état que de très peu de morts du Covid-19. Ce qui pousse certains internautes chinois à penser que ces chiffres ne sont pas représentatifs après la mort d'autant de personnes connues:



L’OMS demande au pays de la transparence. Michael Ryan, directeur exécutif du programme d'urgence sanitaire de l'OMS, a déclaré : "Nous pensons que les chiffres actuels publiés en Chine sous-représentent le véritable impact de la maladie en matière d'admissions à l'hôpital, en matière d'admissions aux soins intensifs, et en particulier en matière de décès".