A la Une . Chine : Hors de contrôle, une Tesla lancée à pleine vitesse tue deux piétons

Deux morts et trois blessés. C’est le bilan d’un grave accident de la route survenu le 5 novembre dernier dans la ville de Chaozhou, en Chine. Le drame aurait été provoqué par une défaillance d'une voiture de la marque Tesla. C’est ce que rapporte le South China Morning Post. Attention, la vidéo de l'accident est choquante. Par L.S. - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 17:57

Selon les informations du média chinois, un conducteur tentait de se garer lorsque la voiture dotée du pilotage automatique aurait décidé toute seule d'accélérer et de rouler à haute vitesse dans une zone urbaine.

L'hypothèse d'une grave défaillance de la voiture américaine est corroborée par les premières conclusions de l’enquête. Selon un de ses proches, le conducteur aurait eu quelques problèmes avec la pédale de frein. De son côté, Tesla indique que les données enregistrées par le véhicule indiquent que le frein n'a pas été actionné.

Les analyses réalisées par la police ont par ailleurs confirmé que ce dernier n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.

Des images glaçantes circulent sur la toile et montrent le véhicule foncer à vive allure en se faufilant dans le trafic puis renverser plusieurs personnes avant de frapper de plein fouet un autre véhicule.



This video of a Tesla trying to park and instead taking off at high speed, killing two people seems to keep getting deleted, weird!

pic.twitter.com/SGEcZcx6Zq

— Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 13, 2022