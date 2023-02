A la Une . Chili : Des incendies hors de contrôle sèment la mort sur leur passage

En cette saison des fortes chaleurs, le Chili est ravagé par plus de 200 incendies avec plus de 40.000 hectares de forêts détruits. Dimanche, le bilan des autorités faisait état de 24 décès en lien avec le sinistre. Par P.J - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 09:05

Avec les fortes chaleurs persistantes avoisinant les 40°C, plus de 40.000 hectares de forêt sont partis en fumée au Chili. Selon le bilan publié par les autorités dimanche, 24 personnes sont décédées et 1 182 ont été blessées.



Parmi les victimes, un pilote de nationalité bolivienne et un mécanicien chilien, qui se sont écrasés vendredi dans un hélicoptère qui tentait de maîtriser les flammes.



Les villes de Concepción et Santa-Juana sont particulièrement touchées par les feux.



Une centaine de maisons ont été dévastées par le brasier.



Quatre régions du Chili ont été placées en état de catastrophe naturelle et le président Gabriel Boric a suspendu ses vacances pour se rendre dans la ville de Concepcion, dans la région de Biobio, puis dans celle de Ñuble.



Registro de los Bomberos de Laja, quienes combatían el incendio forestal que afecta a su comuna durante la tarde de ayer.



¡Vamos muchachos! pic.twitter.com/I7DB1lPvJt — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) February 4, 2023

𝗔𝗖𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 | Las fuerzas de tarea de Bomberos que se encuentran desplegadas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía asciende a 3.800 Bomberos y 650 unidades.



"El compromiso de Bomberos de Chile es trabajar 24/7".@SNOBomberos @BomberosNunoa pic.twitter.com/Tuxf7fm7hM

— Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) February 5, 2023



𝗖𝗨𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦 | Bomberos de Melipilla @CBMelipilla1910 declara 3era alarma de #IncendioForestal y prestan apoyo Bomberos de Peñaflor, San Pedro, Metropolitano Sur, Isla de Maipo, San Bernardo y Puente Alto. pic.twitter.com/G0ZOAGsLam

— Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) February 2, 2023