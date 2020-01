Chiffre de la délinquance: Le bilan 2019 est très mauvais

Les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, enregistrent une forte hausse en 2019 de +8 %, les violences sexuelles augmentent également de +12 % après avoir déjà augmenté de +19% en 2018 indique le Figaro.



Il apparaît que toutes les régions françaises ont connu des augmentations du nombre de viols, agressions et harcèlements sexuels en 2019, notamment les régions Corse, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhone-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Les vols sans violence contre des personnes enregistrent une hausse de +3 %, une hausse de 1% pour les vols dans les véhicules. Les escroqueries progressent de +11%. Les vols avec armes et les cambriolages de logements restent stables en 2019 sauf à Paris où les vols avec effractions augmentent depuis 2 ans, ajoute le Figaro.



A noter que les destructions et dégradations volontaires ont baissé de 1 %.