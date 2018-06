Chiens abattus: Paul Payet s'attend à un dépôt de plainte

Mais avant d’en arriver là, Paul Payet a multiplié les rondes de nuit, changé les clôtures, rencontré et travaillé avec des associations de la protection animale, assure-t-il. "Je vois les commentaires sur les réseaux sociaux mais difficile d’électrifier les 19 km de clôture des 55 hectares d’exploitation et pour les chiens de troupeau, l’animal de défense n’est pas adapté au comportement de fuite des biches, sans compter les risques sanitaires pour les cerfs causés par les déjections des chiens".La multiplication des attaques ces dernières années sur l’ensemble de l’île a ainsi poussé Paul Payet à créer "Protège not troupeau". Une association qui apporte "avant tout du soutien quand on a l’impression d’avoir tout perdu", confie Sergio Turpin, qui avait subi des attaques en novembre dernier. Pour les deux hommes, une seule solution, l’application de la loi et l’obligation d’identification. "Sauf que des chiens identifiés ont été capturés sans que les propriétaires ne soient inquiétés", déplore Paul Payet.