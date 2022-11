Courrier des lecteurs Chien abandonné, y'en a marre

Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 09:39





J’ai récupéré un chien abandonné que je suis obligée de déposer à la spa à contre-coeur : ♥️🚨À L’ADOPTION, PETIT COEUR A PRENDRE🚨♥️

Bonjour je m’appelle Lilas

J’ai 7 mois, a priori née le 1er avril 2022. Ce sont les deux seules infos sur mon collier « 1/04/2022 LILAS née le 1er avril 2022 »

Est-ce que j’ai été lâchement abandonnée ? Ma famille d’accueil de quelques jours ne le sait pas.

J’ai été trouvée sous leur voiture, j’étais prostrée, terrorisée et on a dû me forcer à sortir car même le bruit du moteur ou les mouvements de la voiture ne me faisaient pas bouger !

Ils m’ont recueilli, et ont vite vu que j’avais énormément d’amour à donner entre mes léchouilles, mes énormes câlins et ma position sur le dos constante à attendre des gratouilles sur le ventre.

Je m’entends très bien avec les autres chiens, j’ai besoin de cadre, d’amour et d’éducation bienveillante et douce.

J’apprends tout doucement les balades en extérieur et j’essaie de ne plus avoir peur des autres humains et chiens et j’ai déjà beaucoup progressé !

J’apprends aussi le « assis », « coucher », « au pied lilas » et jusque là ça rentre super bien ! 😁



Ma famille d’accueil en a eu le cœur brisé mais elle n’a pas pu me garder parce qu’ils ont un chat très territorial qui ne pointait plus son nez juste parce que j’étais là ☹️ mais avec le yorkshire de la famille je faisais des courses poursuite et des jeux à n’en plus finir , j’adore les os à mâchouiller et la véto a dit que j’étais en parfaite forme 🤩



J’ai juste le moral dans les pattounes parce que je me sens à nouveau abandonnée, seule et terrorisée… vous pouvez me rencontrer et s’il y a de la place chez vous et dans votre cœur pour m’adopter que vous soyez à la Réunion ou en Métropole, je peux être votre plus beau cadeau juste avant noël 🎄🤶



Donnez moi la chance de vous donner le sourire et de l’amour chaque jour ♥️

Je vous attends à la SPA du Grand Prado à Ste Marie.

