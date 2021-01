La grande Une Chicha-party géante sur l'esplanade de Boucan

Publié le Mercredi 6 Janvier 2021

De très nombreux jeunes se sont donnés rendez-vous sur l'esplanade de Boucan-Canot cet après-midi, alors que les mesures restrictives des rassemblements sont toujours en vigueur au moins jusqu'au 15 janvier.





Les cars jaunes déversent des vagues entières de jeunes vacanciers, en provenance de tout l'Ouest de La Réunion. Le cap La Houssaye fermé, l'arrêt de bus de Boucan l'est tout autant, aussi les jeunes sont-ils arrivés de l'arrêt de bus de Grand-Fond, par petits groupes. A l'arrivée de groupes de jeunes vers 14h30 et en raison du chavirage d'un bateau en début d'après-midi, les policiers municipaux et gendarmes étaient nombreux sur place et la tension palpable, mais l'ambiance s'est rapidement apaisée.



L'obligation de porter un masque est peu ou prou respectée, mais les distances physiques le sont moins, l'heure pour ces jeunes gens est à la fête, la chicha-party avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Les rassemblements de plus de 6 personnes dans l'espace public réunionnais sont interdits par l'Etat depuis le 22 août.



des tensions entre jeunes lors d'une autre chicha-party avaient conduit le précédent maire de Saint-Paul à interdire ces grandes fêtes, les bagarres entre bandes rivales étant malheureusement fréquentes à l'heure de quitter la plage. Un nouvel arrêté vient d'être pris pour interdire ces rassemblements à Boucan Canot comme aux Roches Noires jusqu'au 31 décembre 2021.