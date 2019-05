A la Une . Chez Têt Fré, emmenez votre barquette et réduisez vos déchets ! Amateurs de croques-monsieur revisités, vous pouvez désormais profiter de votre repas à emporter préféré de manière écoresponsable. Ce food-truck propose en effet à ses clients d’emmener leur propre contenant, ou "barquette", pour éviter d’utiliser des plastiques à usage unique. Et pour encourager cette démarche positive, le restaurateur offre un "plus" à ceux qui jouent le jeu.





Le jeune restaurateur n’a pas attendu



"Depuis l’ouverture, on propose aux clients qui le souhaitent d’emmener leur propre contenant, qu’importe la taille, et moi je sais quelle quantité correspond à ce que je dois servir".



Et pour encourager ses clients à adopter cette habitude écoresponsable, Hector offre un "plus" à ceux qui jouent le jeu : "ça peut être une boisson, ou un ingrédient en supplémentaire dans la salade par exemple" .



Même s’ils sont encore peu nombreux à emmener leur barquette régulièrement, l’initiative séduit les nouveaux clients.



"Je trouve que c’est une très bonne initiative, parce qu’on produit beaucoup de déchets, notamment en plastique, et on a tous une boîte chez soi qu’on peut emmener !" explique Alix. À ses côtés, Isham est également conquis : "On ramènera nos barquettes la prochaine fois !"



"Il faut déjà que j’achète une boîte ! Mais dès que j’en aurais une je l’emmènerai", assure Frédéric en rigolant. "C’est une super initiative, moi qui suis sur la route toute la journée, je peux effectivement emmener une petite boîte avec moi. Mais ça peut être plus compliqué pour ceux qui sont juste de passage".



