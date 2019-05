Culture Chewbie In the Sky le quatuor "up to the stars" Un groupe qui respire l’amour et la joie de vivre qu’il partage dans ses compositions de style Pop acoustique aux influences Folk. Le quatuor "Chewbie in the Sky" s’est formé sur l’île intense il y a un an.







"Chewbie" est à l’initiative de cette création musicale avec son expérience riche de nombreuses années. Plus de 20 ans dans ce milieu avec des concerts et des scènes que ce soit en solo ou au sein de "Riske Zéro" qui a fait la première partie de "Gaetan Roussel", de "No one is innocent" ainsi que "Aston Villa". Cet artiste est à la fois auteur, compositeur et également chanteur et guitariste du groupe.



La voix féminine qui insuffle de l’harmonie et une note "coolness" à ce quatuor se nomme Drine.H, elle est également auteur compositeur.



Chewbie in the sky est un groupe soudé, c’est ensemble que Drine.H et Chewbie s’unissent pour créer leur univers musical.



Pour que la mélodie vibre de mille couleurs, les jeunes talentueux Aurian et Anéo les accompagnent pour donner vie à "Chewbie in the Sky".



C’est Aurian qui donne le tempo à la batterie pendant qu’Anéo distille son contre-chant au ukulélé, ce quatuor transporte son rythme, partout où il vont.



Chewbie In the Sky nous réserve bien des surprises avec une tournée en cours de préparation, un album en pleine maturation. A ce jour, plus de 12 titres et une belle collaboration à la clé … Événement à suivre.



Leurs trois premiers titres sont enregistrés : "Wake up", "Autour de toi", "Show me" et 2 clips réalisés.



