"Cherche fausse promesse d'embauche pour voyager à La Réunion"

Il fallait oser ! En effet, les témoignages ne manquent pas concernant la falsification de certains motifs "impérieux" montés de toute pièce par certains voyageurs ou le manque de traçage des passagers par l’ARS...( "Motifs impérieux: Gillot est une passoire" ).Des dérives qui ont conduit la préfecture courant février à taper du poing sur la table en annonçant un contrôle renforcé des voyageurs à leur arrivée à La Réunion Pour rappel, la production de faux documents justificatifs relève du faux et usage de faux et des procédures judiciaires peuvent être ouvertes sous l'autorité du procureur. Un délit punit jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.Ce jeudi, de nouvelles mesures se sont ajoutées à ces contrôles renforcés. En effet, le préfet pourra "lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et [que l'attestation de motifs impérieux] lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé" ( "Vols vers La Réunion: Il faudra peut-être bientôt justifier son voyage 6 jours avant le départ" ).De plus, la préfecture de La Réunion pourra également mettre son veto sur la venue de certains voyageurs en provenance de Mayotte dès la semaine prochaine. Pour les passagers qui ne justifient valablement pas d'un motif impérieux 6 jours avant le départ, la préfecture leur notifiera une décision de refus,. Cette procédure sera effective sur les vols entre