Cher Jeremy Corbyn, Pravind Jugnauth aussi est «in office but not in power»

Au lendemain des larmes de joie de la victoire de Narendra Modi en Inde, celles de Theresa May devant le 10 Downing Street à la fin de son discours de démission rappellent les larmes d’Anerood Jugnauth passant la main à son fils Pravind en janvier 2017.







À commencer par Pravind Jugnauth qui, pour justifier son accession au poste de Premier ministre après la démission de son père et sans passer par les urnes, s’était appuyé sur le régime parlementaire westministérien. Rien d’illégal, juste une question de légitimité. À l’époque, la référence à Theresa May remplaçant David Cameron au 10 Downing Street était toute trouvée.



E. Moris