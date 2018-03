Chèques volés : Le beau parleur condamné à 3 ans de prison ferme

Le mode de vie de Jean-Paul P., 51 ans a fait parler de lui avant même sa comparution immédiate hier. Pour cause, l’homme a escroqué une dizaine de victimes dont trois se sont fait connaitre durant l’audience après avoir entendu sur la célèbre radio locale qu’il serait présenté devant les juges mercredi après-midi.



Depuis près de trente ans, (la première condamnation date de 1989) l’homme finance son train de vie par le vol et l’escroquerie avec le même mode opératoire. Au gré de ses rencontres en discothèque, il séduit des femmes souvent un peu plus âgées que lui. Mais figurent aussi sur son tableau de chasse, des collègues, des amis qu’il vient de connaitre. A certains, profitant d’un moment d’inattention, il vole une série de chèques et à d’autres leur demandent de les encaisser contre une somme d’argent en liquide, de 790 à 1300 euros avec notamment comme prétexte l’achat une voiture ou "des histoires d’impôts". Les victimes acceptent naïvement de l’aider.



Jean-Paul P., reconnait l’ensemble des faits et se borne à répondre, résigné, qu’il remboursera les victimes quand le président lui demande de s’expliquer. Pour le procureur, Jean-Paul P. a fait de "la délinquance astucieuse son mode de vie".



"C’est un séducteur, un beau parleur qui tente de combler le manque ressenti dans son enfance", a plaidé son avocate.



Le quinquagénaire a finalement été condamné à 3 ans de prison ferme et devra rembourser les victimes qui ont porté plainte.