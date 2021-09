A la Une . Chèques contrefaits : une Dionysienne tombe pour près d’un million d’euros

Dix ans qu’elle joue et autant qu’elle perd. Mais la quadragénaire, accro à la fraude et à l’escroquerie en tout genre, a encore mal joué ce matin. Elle écope d’un an de prison ferme. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 10:35

En tout, 975.500 euros auraient été détournés. Auditionnées, les deux femmes s’étaient rejeté la faute, expliquant que c’était l’idée de l’autre. "Je me suis fait arnaquer dans le passé et j’ai voulu ainsi me rembourser", a expliqué Claire L. à la barre du tribunal correctionnel ce vendredi. "C’est une addiction. Depuis 1993, c’est son mode de vie. Au moment des faits, elle sortait de deux ans de prison pour des histoires de même nature", a argumenté son avocate, plaidant une peine minimum et des soins. "Cette escroquerie était particulièrement risquée et traçable", a résumé la représentante de la société, requérant 3 ans de prison. Le tribunal a été plus clément. Claire L., incarcérée pour d’autres faits, devra rester un an de plus derrière les barreaux de Domenjod. C’est en 2017 qu’une banque bien connue a porté plainte contre une de ses clientes. Cette dernière, déjà jugée, a rencontré Claire L. à Domenjod. Toutes deux ont alors monté une nouvelle arnaque. Le mode opératoire reposait sur le dépôt de chèques pour des sommes astronomiques avant de les faire retirer en faisant des virements sur d’autres comptes, dont ceux des compagnons.





