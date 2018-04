A la Une .. Chèque énergie: Plus de 100 000 foyers réunionnais concernés





Aucune démarche n’étant à réaliser (l'éligibilité dépendant de sa déclaration d’impôts sur le revenu), toute sollicitation de démarcheurs qui demanderaient aux bénéficiaires leurs coordonnées personnelles ou bancaires doit être refusée. "L’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie". Mardi, Gilles Traimond, sous-préfet chargé de mission de la cohésion sociale et de la jeunesse, a lancé le chèque énergie.L’ancien dispositif des tarifs sociaux mis en place depuis 2014 peinait à atteindre leur cible et était trop complexe. "Sur plus de 4 millions de ménages identifiés comme potentiels bénéficiaires, seuls 3,2 millions bénéficiaient effectivement des tarifs sociaux".Le chèque énergie instauré par la loi de transition énergétique de 2015 sera ainsi envoyé par courrier aux 4 millions de bénéficiaires identifiés à partir des déclarations des services fiscaux. Environ 100 000 sont concernés à La Réunion.Facture d’électricité, travaux de rénovation énergétique du logement… une aide moyenne de 150 euros est accordée sur un ensemble de bénéficiaire, "contre 114 euros en moyenne pour les tarifs sociaux".Il est possible de vérifier son éligibilité au dispositif sur un simulateur disponible en ligne. Les chèques énergies devront être utilisés avant le 31 mars 2019 (durée de validité prolongeable de 2 ans sur demande dans le cas de travaux de rénovation énergétique).Aucune démarche n’étant à réaliser (l'éligibilité dépendant de sa déclaration d’impôts sur le revenu), toute sollicitation de démarcheurs qui demanderaient aux bénéficiaires leurs coordonnées personnelles ou bancaires doit être refusée.

Pour toute précision / question :

Un site internet : www.chequeenergie.gouv.fr

Sont notamment accessibles depuis ce site :

▪ Un simulateur d’éligibilité : www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite



▪ Une foire aux questions pour les bénéficiaires : www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/faq



et une foire aux questions pour les professionnels acceptants : https://www.chequeenergie.gouv.fr/acceptant/faq ▪ Une assistance utilisateurs dédiée au chèque énergie :

▪ formulaire de contact : www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/faq

▪ Numéro de téléphone pour les bénéficiaires : 0 805 204 805 (n°vert gratuit)

▪ Numéro de téléphone pour les professionnels : 09 70 82 85 82 (appel non surtaxé) N.P Lu 840 fois





