Chèque énergie : La campagne de distribution prolongée jusqu'à la mi-juin

Publié le Vendredi 15 Mai 2020





Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de coronavirus, cette campagne de distribution des chèques sera prolongée jusqu’à la mi-juin 2020 (les derniers envois depuis la Métropole étant prévus le 28 mai).



Un dispositif solidaire



Attribué en fonction des revenus et de la composition du foyer, le montant du chèque énergie s’échelonne entre 48 € et 277 €.

Généralisé en 2018, le dispositif aide les foyers aux revenus modestes à payer leur facture d’énergie (gaz, électricité, fioul, bois…). 79 % des destinataires du chèque l’ont utilisé dès la première année de déploiement, et son taux de recours continue d’augmenter légèrement.



Un dispositif simple



Le chèque énergie est attribué à partir de la déclaration de revenus que les ménages réalisent chaque année auprès des services fiscaux. Cette formalité doit avoir été effectuée pour pouvoir bénéficier du chèque énergie, y compris pour des revenus faibles ou nuls.



Les bénéficiaires n’ont aucune démarche spécifique à accomplir pour bénéficier du chèque énergie ; ils le reçoivent à leur nom, à leur domicile, une fois par an, automatiquement par voie postale.



Pour l’utiliser, les bénéficiaires peuvent le présenter à EDF à La Réunion en ligne sur le site www.reunion.edf.fr, par courrier ou au service client EDF (0262 28 98 00) jusqu’au 31 mars 2021, les agences EDF restant fermées jusqu’à nouvel ordre. Le chèque énergie ne doit pas être déposé en banque, ni jeté : il est nécessaire de transmettre l’original à EDF en cas de présentation par courrier.



Compte-tenu des mesures de sécurité liées au Coronavirus et afin d’éviter tout délai de prise en compte du chèque énergie, il est vivement recommandé de privilégier, lorsque cela est possible, une utilisation en ligne du chèque énergie, le délai de traitement des chèques énergie adressés par courrier à EDF étant susceptible d’être allongé pendant la période de crise sanitaire.



Le délai d’utilisation des chèques énergie 2019 est ainsi prolongé jusqu’au 23 septembre 2020 auprès d’EDF à La Réunion. Pour les 20 % de bénéficiaires du chèque énergie 2019 qui ne l’auraient pas utilisé ou perdu, il est possible d’appeler l’assistance utilisateurs chèque énergie (0805 204 805) pour qu’un nouveau chèque énergie 2019 soit émis.



Parmi les ménages éligibles, près de 50 000 ménages réunionnais ont choisi la pré-affectation de leur chèque énergie pour 2020, c’est-à-dire la transmission automatique de leur chèque énergie à EDF dès la mi-avril : le montant de leur chèque est ainsi directement déduit de leurs factures d’électricité, pour encore plus de simplicité et d’automaticité. La pré-affectation simplifie l’usage du chèque énergie. Elle peut être demandée en ligne, ou en contactant l’assistance utilisateurs chèque énergie au 0805 204 805 (service et appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 10h à 20h, heure Réunion).



