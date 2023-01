Cheneso va atterrir dans les toutes prochaines heures sur Madagascar

FORTE TEMPETE TROPICALE CHENESO



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 130 km/h.

Pression estimée au centre : 991 hPa.

Position le 19 janvier à 10 heures locales Réunion : 14.6 Sud / 50.5 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 865 km au secteur NORD-OUEST

Distance de Mayotte : 610 km au secteur EST-SUD-EST

Déplacement : SUD-OUEST, à 17 km/h.



Informations sur le système :



La forte tempête tropicale CHENESO se situe actuellement à environ 30 km des côtes malgaches les plus proches (entre les villes de Sambava et Antalaha sur la côte Nord-Est).



Elle va atterrir dans les toutes prochaines heures sur Madagascar au niveau de la province de Sava au stade de forte tempête tropicale entre les villes de Antalaha et Sambava.



Le temps, à proximité de la zone d'impact, va se dégrader plus rapidement ce matin avec des pluies intenses pouvant provoquer des crues éclairs, des vents forts ainsi qu'un état de mer dangereux. Des vents destructeurs (de la gamme d'une forte tempête) vont avoir lieu sur les zones situées près du centre. Les fortes pluies devraient se prolonger sur toute la seconde partie de semaine le long de la côte centre Est d'une part et sur toute la région Nord-Ouest d'autre part. Les forts cumuls attendus sont susceptibles de générer des inondations étendues et des glissements de terrains.



En périphérie de la circulation dépressionnaire (à bonne distance du centre), un temps humide et localement perturbé concerne maintenant le secteur Réunion-Maurice. En marge Ouest de CHENESO, Mayotte peut aussi être concerné par des bandes pluvio-orageuses aujourd'hui. Ce temps perturbé perdure sur la seconde partie de semaine.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 20/01 à 10h locales, par 16.2 Sud / 48.8 Est.

DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 21/01 à 10h locales, par 18.0 Sud / 47.4 Est.