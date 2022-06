Cheminement Portail-Piton : les travaux sont terminés

Nouveau carrefour et réfection de la chaussée : le cheminement reliant le centre-ville de Piton à la ZAC Portail fait peau neuve !La Ville de Saint-Leu vient de terminer des travaux de voirie dans le secteur et le quartier arbore un tout autre visage. C’est un axe majeur de Piton Saint-Leu qu’il était nécessaire de réhabiliter pour le confort des automobilistes et aussi pour améliorer durablement le cadre de vie des riverains.