Chef de la police municipale de St-Pierre mis en examen: FO apporte "son soutien aux collègues"

La procédure judiciaire ouverte contre le chef de la police municipale de Saint-Pierre fait grand bruit. Malgré le "discrédit jeté", Lucas Gobalou, syndicaliste FO mais aussi référent de la police municipale de la région océan Indien, apporte "son soutien aux collègues pour leur professionnalisme et la continuité de service publique". Par PB - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 16:37









"Aucune plainte ni remontée sur des événements graves n’étaient jusqu’à présent arrivées jusqu’au syndicat", précise Lucas Gobalou. Le secrétaire général FO de la commune de Saint-Pierre tient cependant à "apporter son soutien aux collègues qui font preuve de professionnalisme et assurent la continuité de service public". Près de 50 agents officient à la police municipale de Saint-Pierre. Les faits reprochés remonteraient à plusieurs dizaines d’années. L’ancien champion de judo, chef de la police municipale de Saint-Pierre depuis 2017, aurait abusé d’une de ses anciennes élèves du club où il formait des jeunes judokas à Saint-Louis. Après un classement sans suite en 2017, la victime a de nouveau porté plainte récemment. L’homme a été placé en garde à vue mardi 8 février pour 48h et dans la foulée mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure . Laissé libre, le quinquagénaire a été placé sous contrôle judiciaire en attendant l’instruction."L’enquête ouverte par la justice n’a aucun lien avec ses fonctions mais jette tout de même le discrédit sur la police municipale", réagit ce mardi 15 février Lucas Gobalou, policier municipal à Saint-Pierre mais également référent Force Ouvrière dans la région océan Indien.La mairie de Saint-Pierre a pris hier une mesure conservatoire en suspendant son chef de la police municipale le temps des conclusions de l’enquête."Aucune plainte ni remontée sur des événements graves n’étaient jusqu’à présent arrivées jusqu’au syndicat", précise Lucas Gobalou. Le secrétaire général FO de la commune de Saint-Pierre tient cependant à "apporter son soutien aux collègues qui font preuve de professionnalisme et assurent la continuité de service public". Près de 50 agents officient à la police municipale de Saint-Pierre.





