A la Une . Chaudron: Un jeune cycliste renversé lors d'un rodéo, son pronostic vital engagé





L'auteur des faits a dû être protégé et exfiltré par les forces de l'ordre car un attroupement s'était créé autour de lui à la suite de l'accident. Il a ensuite directement été transféré au commissariat Malartic.



Le Smur a été dépêché sur place et a transporté le jeune cycliste à l'hôpital. Son pronostic est vital engagé.



La mairie ayant fait installer des ralentisseurs dans la rue principale du Chaudron où se déroulaient jusqu'à maintenant les rodéos, ces derniers ont migré vers cette zone.



A la suite de cet accident, la mairie a publié un communiqué : Un jeune enfant qui circulait en vélo a été percuté par une moto impliquée dans un rodeo sauvage cet après-midi au Chaudron. L’enfant a été grièvement blessé et transféré au CHU dans un état particulièrement préoccupant.

Immédiatement alertés, Mme Monique Orphé adjointe déléguée au Chaudron et les services de la mairie se sont rendus sur place, tenant le Maire de Saint-Denis constamment informé de l’état de santé de l’enfant blessé.

Le maire de Saint Denis assure de toute sa solidarité et de son total soutien les parents de la jeune victime.

La mairie de Saint-Denis demande à nouveau à l’Etat de faire cesser ces pratiques et d’affirmer sa présence dans l’espace publique.

Le maire de Saint-Denis a interpellé de longue date les services de l’Etat afin de rétablir une situation de droit et de sécurité des populations face à cette pratique.

Dans un souci de dialogue, la ville avait fait des propositions aux jeunes d’utilisation de la piste de la Jamaïque pour une pratique sécurisée. De nombreuses réunions de travail se sont tenues.

Dans un souci de sécurité, dans le cadre de ces compétences, la ville a installé des ralentisseurs sur les axes utilisés par les pousseurs en vue de les dissuader.

Mais la pousse s’est déplacée.

Cette situation n’est plus acceptable car elle met en jeu la securité et la vie des familles.

Le dramatique accident de cet après-midi en est la triste démonstration.

Les coupables de ces actes doivent être arrêtés et présentés à la justice pour répondre de leurs actes.

Les familles du Chaudron ont droit à la sécurité.

Le maire de Saint-Denis, demande aux parents de s’assurer de la mise en sécurité de leurs enfants qui seraient tentés d’assister ou de participer à cette pratique dangereuse.



