Chaudron : Un couple vendait de l’alcool illégalement au marché forain

Ce sont des forains qui ont alerté les forces de l’ordre sur le petit business d’un couple, qui vendait illégalement de l’alcool sur le marché.



Sur place les policiers constatent en effet qu’un homme et une femme servaient de l’alcool fort depuis leur camionnette à des prix défiant toute concurrence comme l’indique la presse écrite.



À l’intérieur du véhicule, trois congélateurs remplis de bouteilles de whisky et rhum. Le couple a été verbalisé et devrait être jugé prochainement. Le gérant d’un snack a lui aussi été verbalisé pour vente d’alcool sans autorisation.