La grande Une Chaudron : Réouverture de la pizzeria saccagée et son gérant remercie les habitants du Chaudron









Zinfos tient également à lui apporter son soutien et lui offrira une semaine de publicité gratuite sur le site. Nous recevrons Louis Laurent Léger dans nos locaux en début de semaine prochaine pour mettre au point les modalités de l'opération et nous aurons l'occasion de mieux vous présenter cet homme courageux qui a refusé de se laisser abattre. C'était mercredi soir, à l'occasion de la soirée d'Halloween. Plusieurs quartiers de l'ile se sont embrasés et des voitures ont été brûlées, des barrages de poubelles enflammées ont barré des carrefours et des commerces ont été pillés. C'est notamment le cas de la Pizzeria Cosy , avenue Leconte de Lisle au Chaudron, dans laquelle quelques individus ont pénétré vers 6h30 jeudi matin, après avoir forcé le rideau métallique. Ils ont volé toutes les boissons et ont vandalisé le magasin. Par exemple, ils n'ont pas volé un écran plat mais l'ont complètement détruit.Louis Laurent Léger, le gérant de la pizzeria, ne s'est pas laissé abattre. Avec le soutien d'habitants et d'associations du Chaudron qui se sont mobilisés pour l'aider, il a tout nettoyé et a pu ouvrir à nouveau ce soir.Et il a tenu à remercier tout le monde dans une vidéo que nous publions ci-dessous.Zinfos tient également à lui apporter son soutien et lui offrira une semaine de publicité gratuite sur le site. Nous recevrons Louis Laurent Léger dans nos locaux en début de semaine prochaine pour mettre au point les modalités de l'opération et nous aurons l'occasion de mieux vous présenter cet homme courageux qui a refusé de se laisser abattre.



Pierrot Dupuy