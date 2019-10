Chaudron, Possession, Ste-Suzanne : Démonstration de force des policiers et gendarmes en prévision d'Halloween

Halloween, c'est jeudi soir. Et les autorités craignent de nouvelles violences urbaines, à l'image de ce qui s'était passé l'an dernier dans plusieurs quartiers de l'ile, mais plus particulièrement au Chaudron où des magasins avaient été pillés et des véhicules incendiés.



Le préfet a lancé un appel au calme, tandis que la mairie de Saint-Denis a longtemps hésité à décréter un couvre-feu pour les mineurs. Finalement, rien n'a été décidé, sans doute pour ne pas donner l'impression d'un maire qui ne "tient" pas sa ville à quelques mois des municipales.



C'est donc l'Etat qui a décidé d'intervenir ce mercredi soir en effectuant une démonstration de force avec l'envoi d'un nombre impressionnant de policiers et gendarmes dans les différents endroits connus pour être des "points chauds" de l'ile.



C'est ainsi qu'on a signalé leur présence au Chaudron (notre photo), mais aussi à La Possession, Sainte-Suzanne et Saint-Benoit.



Mis à part quelques jeunes à Saint-Benoit, les choses sont restées relativement calmes.



Espérons qu'il en sera de même jeudi soir.