Chaudron : Opération de police d'envergure visant les débits de boissons

Les forces de la police nationale étaient mobilisées en nombre cette après-midi au Chaudron. Une cinquantaine d'hommes du SIAAP (Service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité) se sont postés aux alentours de la rue Roger Payet et du mail.



Le déploiement des forces s'est fait sur ordre du procureur de la République afin de contrôler les débits de boissons ainsi que les identités.



Cette opération intervient quelques jours après l'agression aux produits chimiques de quatre policiers venus en renfort pour épauler les pompiers intervenant sur un accident.



Si les quatre fonctionnaires de police ne sont pas grièvement blessés, ils sont très touchés moralement. Les agressions envers les forces de l'ordre étant malheureusement devenues monnaie courante.



Nul doute qu'il pourrait s'agir d'un message fort envoyé par les autorités afin de montrer leur détermination dans la lutte contre la délinquance et contre les atteintes physiques envers les personnes dépositaires de l'autorité publique.