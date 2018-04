Faits-divers Chaudron : Les policiers visés par du liquide toxique



Certains entreprennent alors de jeter des galets vers les agents de police. Ils balancent aussi une bouteille sur le véhicule de la police. Quatre policiers se trouvant à proximité reçoivent des éclats de verre et des projections de liquide au visage.

"A peine sur place, nos collègues sont caillassés et reçoivent des "projectiles liquides toxiques"", informe l'organisation syndicale Unité SGP Police Force ouvrière. Quatre policiers sont blessés. Certains ont été touchés à la tête et ont des brûlures au niveau du visage.



SGP dénonce l'escalade des violences à l'encontre des policiers. Le syndicat "condamne fermement ces actes" et "exige des peines exemplaires contre les auteurs de ces agressions". Le bureau du syndicat apporte son soutien aux collègues blessés et à leurs familles. Ce dimanche avers 18h00, les policiers de Saint-Denis sont appelés pour porter assistance aux pompiers. Ces derniers rencontrent les pires difficultés à faire leur travail alors qu'ils interviennent sur un accident à proximité de la poste du Chaudron. Près d'un bar, plus d'une cinquantaine de jeunes y sont rassemblés, indique le syndicat Alliance Police.





