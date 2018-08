Chaudron : Les petits reporters en herbe à la découverte de leur quartier

Du 16 au 20 juillet, les enfants du Chaudron ont pu s'essayer au métier de reporter. Au programme, la valorisation du quartier. Une initiative portée par l’AFTR (Ateliers radio pédagogiques), la mairie de Saint-Denis et l’association AFER (Association Famille Enfants Réunionnaise).

L'AFTRR est une association loi 1901 dont l'objectif principal est d'éduquer les enfants à la réception des informations qu'ils peuvent recevoir à travers les nombreux médias (presse, radio, Journal Télévisé...). C'est dans le cadre du temps périscolaire, que l'association propose des ateliers pédagogiques avec des intervenants professionnels (animateurs radio, journalistes radio, presse écrite et TV) toujours en activité dans leur domaine.



Objectifs : Faire découvrir les différents médias ; traiter de l'information, sensibilisation à l'écriture et au langage des medias audiovisuels ; former l'esprit de synthèse des enfants et développer la citoyenneté ; améliorer l'expression par la précision du vocabulaire, le travail des phrases et de la syntaxe en général dans le sens d'une plus grande efficacité de la communication ou encore valoriser leur travail par la diffusion.

Reportages et visites au sein d'un jardin botanique, d'un parc animalier, du Studiotic avec des interviews d'artistes dont Benjam, rencontre avec les associations du quartier (création de meubles en palette, self défense, vélo électrique …), découverte de la pelote du club du Chaudron...



Les reporters en herbe ont ainsi eu une semaine bien chargée. Petit aperçu du travail réalisé.