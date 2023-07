La grande Une

Chaudron : Les casseurs jettent leur dévolu sur plusieurs voitures

ils servent à chaque fois de combustible aux casseurs. Les véhicules des particuliers garés le long des voies publiques sont des proies faciles pour les plaisantins prêts à caillasser les pompiers et à en découdre ensuite avec les forces de l'ordre venues sécuriser l'intervention des soldats du feu. Ce matin, le quartier du Chaudron compte les dégâts. Cinq voitures détruites par les flammes se donnent tristement à voir des habitants médusés mais en même temps tellement habitués au fil des années. Avec toutes ces poubelles incendiées et ces véhicules calcinés, les agents techniques de la mairie sont aussi mis à contribution pour rendre les chaussées praticables et nettoyer inlassablement les dégâts générés par les jeunes délinquants. Les images sont signées Pierre Marchal.