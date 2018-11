Chaudron: La pizzeria Pizza Cosy vandalisée

Suite aux heurts de cette nuit dans le quartier du Chaudron, la pizzeria Pizza Cosy implantée dans le quartier depuis quelques mois, a été cambriolée ce matin aux alentours de 6h30.



Le rideau de fer a été forcé et l'intérieur entièrement saccagé: vitrine brisée, chaises à terre, stocks en arrière boutique volés, matériel informatif disparus... "Tout ça pour des bouteilles de soda", déclare le gérant de Pizza Cosy à l'antenne de Freedom.



Le préjudice matériel n'est pas énorme mais c'est plutôt en termes d'exploitation que cela risque d'être compliqué. Le gérant parle de plusieurs milliers d'euros.



Pour le moment les salariés sont au chômage technique car il leur est impossible de travailler dans des conditions pareilles. La pizzeria va déposer plainte et voir avec son assurance pour remettre l'enseigne en état de marche le plus rapidement possible.



Les jeunes du quartier s'en sont également pris à l'hôtel Tulip Inn, situé un peu plus loin dans l’avenue Leconte de Lisle, à Sainte-Clotilde.