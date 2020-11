A la Une . Chaudron: Il fait croire à son infirmière qu'il a une bombe

Alerte à la bombe cet après-midi à Saint-Denis. Les policiers sont intervenus suite à un appel émanant du Chaudron. Heureusement, plus de peur que de mal. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 16:44 | Lu 1366 fois

Les hommes du SIAAP (Service d'intervention d'aide et d'assistance à la population) de la Police nationale de Saint-Denis se sont rendus ce mercredi après-midi dans le quartier du Chaudron suite à une alerte à la bombe.



À leur arrivée, ils découvrent un homme âgé et malade qui a fait croire à son infirmière qu'il était en possession d'une bombe. Le patient l'a dupée avec un extincteur.



Régis Labrousse sur place



