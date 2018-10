A la Une . Chaudron: A la recherche d'un automobiliste en fuite, des policiers caillassés





Des recherches sont lancées pour tenter de retrouver le fuyard. Des policiers sont envoyés dans le quartier du Chaudron où se déroulait comme chaque dimanche un rodéo sauvage.



Un véhicule de police s'est alors retrouvé face à un motocycliste qui n'a pas voulu s'arrêter malgré le non-port de son casque. La moto a heurté le fourgon. Pendant que les policiers appelaient les secours, ils ont été pris à partie par une cinquantaine de jeunes . "A 3 contre 50 , on a frôlé le drame", s'insurge Idriss Rangassamy du syndicat Alliance Police Nationale.



L'automobiliste n'a pas été retrouvé.

L'Alliance Police Nationale "dénonce encore une fois les violences envers les forces de l'ordre" et "réclame désespérément une volonté politique et hiérarchique pour mettre fin aux problèmes des rodéos du dimanche". Un contrôle routier a dégénéré ce dimanche. Un policier a été blessé au poignet. La patrouille se trouvait au niveau du rond-point de la technopole de la Bretagne. Un policier demande à un automobiliste de s'arrêter mais ce dernier refuse d'obtempérer et fonce sur le fonctionnaire.





