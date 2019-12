Toujours chaud et parfois inconfortable. Des averses dans l'intérieur et la moitié Sud-Est l'après-midi.



➡️ En début de matinée : temps ensoleillé. Le ciel des pentes et de l'intérieur se charge progressivement en matinée.



➡️ L'après-midi des averses peuvent intéresser ponctuellement une large moitié Sud-Est de l'île.

L'Ouest, le Nord et le Nord-Est s'accommodent des éclaircies et de la chaleur persistante.



🎏 Le vent aère un peu vers Saint Gilles, Sainte Rose et le Port.



🌊 Une houle résiduelle inférieure à 1m50 persiste de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Terre Sainte.

Le vent remue la mer aux endroits exposés au vent. Elle est peu agitée à belle sur le Nord et le Nord-Est.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.