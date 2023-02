ChatGPT "va changer le monde", selon Bill Gates

Dans une interview accordée au média allemand Handelsblatt, Bill Gates explique que, jusqu’ici, les intelligences artificielles pouvaient lire et écrire sans comprendre un contenu. Ainsi, les programmes comme ChatGPT qui peuvent comprendre et analyser un contenu, rendront de "nombreux emplois efficaces en aidant à rédiger des factures et courriels", donne-t-il comme exemple. "Cela va changer le monde", a-t-il exprimé.



Conscient que tout n’est pas encore parfait, le cofondateur de Microsoft est confiant sur la capacité de ces intelligences artificielles à progresser rapidement et ce grâce à l’apprentissage automatique. L’Intelligence artificielle aura un impact énorme dans le domaine de la santé et de l’éducation, a estimé Bill Gates qui, dans une précédente interview, avait estimé qu’un Chatbot pourrait assister plus efficacement que des humains.