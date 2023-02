La grande Une ChatGPT : L'intelligence artificielle commence à parler créole

L'outil populaire ChatGPT qui a défrayé la chronique en fin d'année dernière continue de développer ses capacités. La version payante de la messagerie animée par une intelligence artificielle est maintenant accessible en créole. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 07:52





Plusieurs polémiques sont nées suite au lancement de ChatGPT. Des scandales de tricheries se sont succédés dans les établissements, ChatGPT a été mis en ligne fin 2022 et a rapidement connu une forte popularité. L'agent conversationnel construit par OpenAI est une intelligence artificielle qui s'est imprégnée de la multitude de données présentes sur Internet. Les internautes se sont emparés de cette technologie et l'ont testée, ce qui a permis aux programmeurs d'améliorer leur outil mais aussi à l'IA d'apprendre encore plus et encore plus vite.Plusieurs polémiques sont nées suite au lancement de ChatGPT. Des scandales de tricheries se sont succédés dans les établissements, notamment dans une université à Strasbourg . L'agent conversationnel est puissant mais n'est pas encore tout à fait indétectable. Comme tout intelligence artificielle, plus elle est utilisée, plus elle apprend et plus elle devient omnipotente.

ChatGPT a donc maintenant une version payante qui offre des réponses plus rapides et plus poussées. Et l'intelligence artificielle peut maintenant même communiquer en créole.



Mais l'agent conversationnel concède être encore en cours de développement et précise : "Oui, je suis capable de comprendre et de répondre en créole réunionnais, mais mes compétences linguistiques dans cette langue sont limitées par rapport à d'autres langues comme le français ou l'anglais. Je ferai de mon mieux pour vous aider dans la mesure de mes capacités."





Quelles expressions créoles connaît ChatGPT ?



Nous avons donc testé les connaissances de cette intelligence artificielle en créole. Voici par exemple les expressions qu'elle connaît :



"Mi lé la" : Cette expression signifie "Je suis là" ou "Je suis présent". Elle peut être utilisée pour indiquer sa présence physique ou pour montrer son soutien à quelqu'un.



"La Rényon i lé en l'air" : Cette expression signifie "La Réunion est en l'air", ce qui peut être interprété de différentes manières, mais généralement, cela implique un certain degré d'agitation, d'excitation ou d'incertitude dans la vie quotidienne.



"Aou la fé maloya" : Cette expression signifie "Tu as fait du maloya", qui est un genre de musique traditionnelle réunionnaise. Elle est souvent utilisée pour féliciter quelqu'un pour une performance musicale réussie ou pour reconnaître son engagement envers la culture réunionnaise.



"Larg pa la patate" : Cette expression signifie "Ne lâche pas la patate", ce qui est une façon de dire "Ne baisse pas les bras" ou "Continue à te battre". Elle peut être utilisée pour encourager quelqu'un qui traverse des difficultés ou qui a des objectifs ambitieux.



"Mi koné pa kosa i lé enkor lo bann mémé" : Cette expression signifie "Je ne sais pas ce qui se passe avec les grands-parents", et est souvent utilisée pour exprimer son incompréhension face à quelque chose de complexe ou de mystérieux.



Il existe de nombreuses autres expressions en créole réunionnais, qui reflètent la richesse et la diversité de la culture de La Réunion.



On comprend alors que cette intelligence artificielle a encore beaucoup à apprendre, sur la graphie créole mais aussi sur la culture réunionnaise.

Quelles sont les expressions créoles utiles selon ChatGPT ?



Nous nous sommes ensuite mis dans la peau d'un touriste qui souhaite s'intégrer à La Réunion. Voici ce que nous propose l'intelligence artificielle :



Si vous voyagez à La Réunion, il peut être utile de connaître quelques expressions courantes en créole réunionnais pour communiquer avec les habitants locaux. Voici quelques exemples :



"Bonjour" : "Bonjour" en créole réunionnais est "Bonjour" ou "Bonzour".



"Comment ça va ?" : "Comment ça va ?" se dit "Koman i lé ?".



"S'il vous plaît" : "S'il vous plaît" en créole réunionnais est "S'il vous plaît" ou "Siouplé".



"Merci" : "Merci" en créole réunionnais est "Merci" ou "Mersi".



"Au revoir" : "Au revoir" se dit "Bye" ou "Aurevoir" en créole réunionnais.



"Excusez-moi" : "Excusez-moi" en créole réunionnais est "Pardon" ou "Esciz à moin".



"Où est...?" : "Où est...?" se dit "Koté i lé...?" en créole réunionnais.



"Combien ça coûte ?" : "Combien ça coûte ?" en créole réunionnais est "Kombien i koute ?".



"Je ne comprends pas" : "Je ne comprends pas" se dit "Mi koné pa" en créole réunionnais.



"Je m'appelle..." : "Je m'appelle..." en créole réunionnais est "Mi appel..." ou "Mon non i lé...".



Ces expressions peuvent être très utiles pour interagir avec les habitants de La Réunion et vous permettre de mieux vous immerger dans la culture locale.

À noter que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez développée pour proposer des blagues en créole. Voici un exemple d'une tentative très ratée :



Un jour, deux Réunionnais discutent ensemble, et l'un d'eux demande :



"Dis-moi, ou sa y lé ton frère ?"



L'autre répond :



"Mon frère i lé là-bas, su la route à côté la pompe à essence."



Et l'autre dit :



"Ahhh, okéééé. Comment ou la fait pou savé sa ?"



Et le premier répond :



"Ben ou la di que la pompe à essence i rode toute la famille, alors mi connais que mon frère i rode là-bas aussi !"



Cette blague utilise l'humour de la vie quotidienne et l'expression du langage courant à La Réunion. Elle joue sur les stéréotypes réunionnais liés à la pompe à essence et à l'importance de la famille.