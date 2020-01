A la Une .. Chasseurs d'orages : Ils scrutent l'horizon à l'affût du moindre éclair





À l'origine de cette initiative, un coup de foudre amical. Nicolas Bénard, Stéphane Bidois et Bryce Berthaud se sont connus sur la toile, grâce au partage de leurs images. C'est tout naturellement qu'ils ont décidé de créer une communauté dédiée à leur passion commune.



"On voulait simplement rassembler tous les passionnés d'orages et de phénomènes naturels pour partager nos clichés, nos techniques, nos infos météos et surtout développer un réseau de 'guetteurs' pour nous informer en temps réel de la situation météo", explique Nicolas Bénard, chasseur depuis plusieurs années maintenant. Loïc Abadie et Mickael Hoareau, deux des administrateurs de la page Actus Météo, les ont rejoints dans cette traque aux instants magiques.



"Sur la page Facebook, on retrouvera les infos météos, des tutoriels, et nos clichés. Sur le groupe, tout le monde peut participer, partager ses clichés et informer de la situation en temps réel", précise l'amoureux des temps orageux.



Veille renforcée



Le secret pour chasser un bel orage ? "Beaucoup patience", estime Nicolas Bénard. "Hier soir par exemple, jusqu'à 3h on était positionné sur le front de mer de Saint-Leu pour quasiment rien. Des milliers de photos pour peut-être une ou deux d'exploitables".



Pour multiplier leurs chances de faire de belles prises, les chasseurs ont une technique bien rodée : "On fait une veille météo (...). Dès que de l'instabilité est programmée à 2-3 jours, on est en veille renforcée et nous suivons le développement des cellules orageuses via les images radar et satellites de Météo France. Nous utilisons également le site weather.us qui nous renseigne en temps réel des impacts de foudre". Et parfois, il suffit de laisser place à l'inattendu. "Le hasard joue également, car nos orages ne sont parfois pas détectés, et c'est vraiment au petit bonheur la chance. Il suffit de regarder l'horizon, on voit des flashs et tout s'active en quelques minutes".



Se tenir à bonne distance pour éviter les risques



Attention tout de même à ne pas prendre de risques inutiles. "Nous ne nous mettons jamais en danger", souligne Nicolas Bénard. "Pas de franchissement de radier, et il faut se tenir à une bonne distance de l'orage. De toute façon, pour de beaux clichés, c'est essentiel d'être à une distance raisonnable". C'est à dire à au moins 10 km (soit plus de 30 secondes entre le tonnerre et la foudre). Des règles de prudence d'ailleurs rappelées dans



"Nous nous attachons également à la propriété intellectuelle et chaque photographe garde la propriété de ses clichés", tiennent à préciser les passionnés, qui invitent les amateurs de phénomènes naturels à les rejoindre pour en prendre plein les yeux.

