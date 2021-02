Chasse aux tangues : Où acheter sa licence ?

La vente des licences se déroulera dans les locaux de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS sur les sites de :



- Bureaux ONF de Bourg-Murat :

Du Jeudi 4 Février au Mardi 16 Février 2021

- Mardi et jeudi de 6h00 à 11h00



Bureau de la direction régionale de l’ONF à St Denis (Domaine de La Providence) :

Du Jeudi 4 Février au Mardi 16 Février 2021

- Lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

- Vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00



Cette année le prix des licences est réduit de 30% en compensation du raccourcissement de la période de chasse en 2020 pendant le confinement lié à la crise sanitaire COVID19.



Le prix d'une licence pour un lot vendu à l’unité est de 42€.



L’ONF propose un prix forfaitaire de 105€ pour avoir l’autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.



Remarques importantes :

1. Lors de l’achat des licences et pour des raisons comptables les chasseurs sont priés de privilégier le paiement par chèque ou alors de faire l’appoint (monnaie juste) lors de leur venue.

2. L’accès à la zone incendiée du Maïdo reste à ce jour interdite à toute circulation. La situation pourrait évoluer d’ici fin février. Les chasseurs seront tenus informés par voie de presse et par notre site internet onf.fr : https://www.onf.fr/onf/+/991::avisaux-chasseurs-de-tangue-vente-de-licences-2021.html



La chasse au tangue sera ouverte du 17/02 au 14/04/2021.