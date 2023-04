A la Une . Chasse aux tangues : Des braconniers sanctionnés à Basse-Vallée

Ce dimanche 2 avril 2023 des agents de l’ONF et du Parc National ont effectué une opération de surveillance en forêt départemento-domaniale de St-Philippe (Basse Vallée), afin de lutter contre le braconnage. Par NP - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 08:02

En cette période de chasse aux tangues, plusieurs chasseurs ont été contrôlés et certains interceptés en situation illégale de chasse : chasse hors zone de chasse et / ou défaut de permis de chasse.



En conséquence des faits relatés au-dessus, les contrevenants ont été verbalisés pour infraction au regard du Code de l’environnement et des procès-verbaux ont été dressés par les agents.



Pour rappel durant cette période la chasse aux tangues est autorisée sur les 13 lots désignés par l’ONF pour une surface totale de 25.535 ha.



L’ONF et ses partenaires dans un esprit d’accompagnement des chasseurs veillent strictement au respect des règles en vigueur, à savoir :



• Des opérations de surveillance partenaires

• Le classement des infractions de classe 1 à 5, en fonction des circonstances aggravantes

• Un montant de l’amende qui peut aller de 38 € à 3.000 €, avec éventuelles saisies.