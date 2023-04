Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Chasse aux œufs : au bonheur des marmailles !





Avant de partir à la recherche des œufs cachés par le lapin de Pâques, les enfants ont pu prendre des forces lors du petit déjeuner offert par la Municipalité. Une nouveauté appréciée par les parents et les enfants venus très nombreux pour cette animation conviviale et gratuite.



Le Maire, Bruno Domen a donné le top départ de la chasse et a tenu à remercier le personnel communal qui a mis du cœur à l’ouvrage pour préparer et orchestrer cet événement familial et festif.



La chasse aux œufs organisée par la Ville de Saint-Leu en ce dimanche de Pâques, a tenu toutes ses promesses !





