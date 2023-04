Chasse aux lièvres : L'ouverture repoussée, un prélèvement maximal mis en place

La Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion souhaite informer qu’après concertation avec ses adhérents, l’ouverture de la chasse au Lièvre a été repoussée d’un mois par rapport à d’habitude et se tiendra le 3 juin 2023. Elle se clôturera ensuite le 15 août 2023.



Parallèlement, un Prélèvement Maximal Autorisé (PMA) a été mis en place et sera de 4 lièvres par chasseur sur la saison.



La possible diminution des populations de lièvres sur notre territoire, la présence importante de jeunes levrauts, le nombre important de jours fériés (chassables) du mois de mai et la forte pression de chasse en début de saison ont conduit à ces décisions. Décisions ayant pour vocation d’effectuer une chasse raisonnée et responsable permettant de protéger la ressource.



Ces décisions ne sont cependant pas gravées dans le marbre et pourront être adaptées en fonction des résultats obtenus.



Même si l’information a été diffusée largement auprès de nos adhérents, nous souhaitons qu'elle parvienne dans les médias pour toucher les personnes extérieures au monde de la chasse. En effet, nous désirons que la population soit sensible aux possibles coups de feu qui pourraient avoir lieu durant le mois de mai et nous l’incitons à appeler les forces de l’ordre le cas échéant. En effet, chasser en dehors des périodes autorisées fait courir un risque à la population.



Cela relève également du braconnage, acte fermement condamné par la Fédération.



Le président, Patrick Beaudron