Chasse aux déchets : Les jeunes donnent l'exemple à Saint-Gilles

Nous vous parlions hier de la marche pour l’environnement organisée ce vendredi 24 mai dans l’Ouest. La marche a donc démarré à Saint-Gilles depuis la rue des plages aux Roches noires à 10h.



L’arrivée est prévue aux alentours de 12h30 à l’Hermitage.



Le mouvement se poursuivra donc à cet endroit pour un "Plogging", comprenez ramassage de déchets en groupe.

Les organisateurs invitent tous ceux qui voudraient se joindre à eux de sauter le pas, ou à suivre leur périple sur leur page facebook ou instagram : Youth For Climate Reunion.



Petit rappel, cette marche se déroule dans le cadre du mouvement mondial "Youth for Climate" qui a pour objectif de réveiller les consciences en sensibilisant les jeunes aux problèmes climatiques et environnementaux actuels.