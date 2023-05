Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Charlotte Garcia, architecte design de satellites, rencontre les marmay du territoire

La Ville de Saint-Paul avait la chance d’accueillir Charlotte GARCIA au cœur de ses bassins de vie pour une rencontre scientifique avec les petits Saint-Paulois avant les vacances de mai avec l’association PIKALI OI. Du 9 au 12 mai 2023, Charlotte GARCIA, Architecte Design de Satellites au sein d’Airbus Défence and Space en Angleterre est intervenue auprès de nos marmay.

La rencontre avec Charlotte GARCIA a débuté à l’école élémentaire de Barrage et s’est terminée à l’école SARDA-GARRIGA et à l’école de Grand Fond ce vendredi 12 mai. Lors de ces moments d’échange, les marmay ont pu aborder l’expérience de la jeune femme et parler des projets spatiaux. Erika VELIO, ingénieure dans l’aérospatial et native de l’île, a fait honneur de sa présence et a offert aux écoliers rencontrés une maquette de la fusée Ariane 5.

Près de 134 enfants de 6 écoles primaire de Saint-Paul ont eu le plaisir d’échanger avec la jeune femme au parcours atypique et passionnant aux différentes dates ci-dessous :

le 9 Mai dans le bassin de vie de la Saline à l’école élémentaire de Barrage – classe de CM1-CM2 (14 enfants)

le 9 Mai dans le bassin de vie de Plateau Caillou à l’école élémentaire Jean MONNET- classe de CM2 (20 enfants)

le 11 Mai dans le bassin de vie du Guillaume à l’école élémentaire du Guillaume – classe de CE2 (27 enfants)

le 11 Mai dans le bassin de vie de la Plaine à Bois-de-Nèfles à l’École primaire Yves Paula – classe de CM1-CM2 (23 enfants)

le 12 Mai dans le bassin de vie de Saint-Paul Centre à l’école Sarda-GARRIGA – classe de CM2 (25 enfants)

le 12 Mai dans le bassin de vie de Saint-Gilles les Bains à l’école de Grand Fond – classe de CM1-CM2 (25 enfants) Ces interventions de Charlotte GARCIA auront été l’occasion pour les marmay de découvrir les métiers de demain et de croire en leurs rêves. Cette nouvelle action s’inscrit dans la continuité des nombreuses opérations engagées par la Ville de Saint-Paul pour l’éducation de la jeune génération.

À l’occasion, la jeune femme sera présente pour la 4ème édition de Zétwal Dann Zié qui aura lieu le dimanche 14 mai 2023 au Plateau Noir du Guillaume de 14h00 à 23h00.









