Charles Moyac en lice pour la deuxième circonscription

Comme nous l'indiquions hier dans un article sur la candidature de Karine Lebon à la succession d'Huguette Bello dans la deuxième circonscription, EELV présente un candidat à cette législative partielle : Charles Moyac.

Par Bérénice Alaterre - Publié le Vendredi 7 Août 2020 à 11:46

LES ECOLOGISTES ONT UN CANDIDAT A LA LEGISLATIVE.



Charles Moyac représentera les écologistes de la Réunion à la législative partielle de la 2eme circonscription.



Notre candidat était déjà présent lors des législatives en 2012 et en 2017 dans cette circonscription qu’il connaît très bien. La

participation des écologistes à cette élection nationale est essentielle : élire un écologiste permettra de consolider la présence des

défenseurs de l’environnement au sein des instances nationales et donnera un poids véritable à la parole des Réunionnais.



Nous devons résolument inscrire notre île au cœur des évolutions écologiques et sociétales en cours. Les écologistes ont confiance dans les attentes des électeurs, nous ne nous déterminons pas contre ou par rapport à tel ou tel candidat, mais pour que notre île

s’engage enfin dans la transition écologique.



En conséquence, nous soutenons la candidature de Charles MOYAC pour cette élection législative partielle. Cette

candidature s'inscrit dans la tradition écologiste : environnementale, humaniste, féministe et de justice sociale.



Jean Pierre Marchau.

Secrétaire Régional d'EELV La Réunion.



Bérénice Alaterre

