A la Une . Charles III devient officiellement roi d’Angleterre ce samedi

À l’âge de 73 ans, le prince Charles accède officiellement au trône ce samedi. Les obsèques de la reine Élisabeth II doivent intervenir aux alentours du 19 septembre. Le couronnement aura lieu dans quelques semaines. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 10 Septembre 2022 à 09:50

Élisabeth II a achevé son règne sur un record de longévité, Charles III débute le sien en devenant le plus vieux roi à accéder au trône. À 73 ans, Charles Philip Arthur George de la maison Windsor devient officiellement le roi d’Angleterre ce samedi 10 septembre 2022.



Hier, dans une vidéo enregistrée, le monarque a rendu hommage à « sa maman chérie » et a promis de servir au mieux les Britanniques. Dans la soirée, l’hymne « God Save the King » a été joué pour la première fois en 70 ans à la cathédrale Saint-Paul de Londres.



Charles III est arrivé pour la première fois à Buckingham Palace en tant que roi d’Angleterre. La foule s’était massée en nombre devant les grilles du palais afin d’accueillir leur nouveau souverain. Ce dernier a pris le temps d’aller les saluer. Le roi et la reine consort sont allés se recueillir devant les bouquets déposés en hommage à la défunte reine.

Une journée historique et protocolaire



L’officialisation du règne de Charles III doit se dérouler selon un protocole très strict. Tout d’abord, le conseil d’Accession doit se réunir au palais Saint-James afin de proclamer la montée sur le trône de Charles. Cette proclamation doit se faire sur le balcon du palais avant d’être relayé à Trafalgar Square et au Royal Exchange.



Une fois cette étape accomplie, le Parlement doit se réunir pour prêter allégeance au Roi et lui présenter ses condoléances. Le monarque recevra ensuite la Première ministre, Liz Truss, et plusieurs ministres. Le couronnement doit lui intervenir dans plusieurs semaines. Les obsèques de la reine Élisabeth II doivent avoir lieu après une période de deuil de 10 jours.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur