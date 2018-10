Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans

Le célèbre chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé son attaché de presse. Devenu un mythe de la chanson française après plus de 70 ans de carrière, le chanteur d'origine arménienne s'est éteint à son domicile dans le sud de La France.

Il a écrit ou co-écrit plus de 1000. L'interprète, entre autres, de " Emmenez moi", "La Mama", "Et Pourtant", " Non je n'ai rien oublié", "La Bohème", " For me Formidable" parlait souvent de la mort et était serein qu'à cette inéluctable échéance.



Le fils d'immigré arménien, dont la mère était comédienne et le père baryton, a dû se battre pour réussir et il avouait ainsi : "On m'a aidé en me disant que j'étais mauvais dans la chanson. La critique a été une aide, parce que j'ai eu les dents très longues après ça ! Je me suis dit 'ils ne veulent pas l'admettre, moi j'y crois, il va falloir qu'ils l'admettent aussi'".