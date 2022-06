Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Chants du monde à la Chapelle Pointue

L’ensemble vocal "Ker En Vol" donnera un concert à la Chapelle Pointue de Villèle (Saint-Paul) ce dimanche 12 juin 2022 à 15h30. Au programme de cet événement artistique, gratuit et accessible à tout public : des chants du monde de l’Afrique à l’Europe de l’Est. « Nous avons aussi un vaste répertoire composé de reprises de chansons actuelles » note Anne Julie Brutout la Cheffe de chœur qui ajoute que la quarantaine de choristes sera accompagnée de musiciens : « Nous avons le plaisir d’avoir avec nous le batteur Pascal Eugénie et le contrebassiste Julien Decaux. Moi-même, je joue à la guitare ».



Compte tenu de la bonne qualité acoustique de la Chapelle Pointue - patrimoine départemental classé monument historique depuis le 12 août 1970 - Ker En Vol n’a prévu d’utiliser que très peu de matériels de sonorisation. « C’est la deuxième fois que nous allons nous produire dans cet endroit magnifique. Nous avons gardé un très bon souvenir de notre premier passage en 2019 » confie Anne Julie Brutout, impatiente de retrouver le public, après 2 ans d’absence sur la scène, en raison de la crise sanitaire.

Ker En Vol, qui a vu le jour en 2017, compte une cinquantaine de chanteurs du Nord et de l’Ouest. Le groupe dispose de nombreux spectacles, donnés dans les quatre coins de l’île, à son actif. « Nous invitons tout le monde à rejoindre la troupe et à venir chanter et transmettre la joie avec nous ».



Rendez-vous ce dimanche à 15H30 à la Chapelle Pointue.





