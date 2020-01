Chantier du nouveau pont de la Rivière des Galets : Point d’étape

Le projet de nouveau pont de la Rivière des Galets entrera début 2020 dans sa 4ème et dernière année de travaux. Débuté en 2017, cet ouvrage d’art de 430 mètres sécurisera la traversée de la Rivière des Galets par de nouvelles voies plus larges et correspondant davantage aux standards en vigueur pour de telles infrastructures. Pour un coût de 70 millions d’euros, le calendrier de travaux prévoit la circulation avant le début de la saison cyclonique 2020-2021.



Lancé depuis 2017, le chantier de la construction du nouveau pont de la Rivière des Galets a pris forme et arrive à sa dernière année de travaux. Les opérations de construction de ce nouveau pont ont d’abord concerné les fondations profondes à 35 mètres sous le lit de la rivière jusqu’au début de l’année 2018. Les entreprises en charge des travaux ont pu par la suite réaliser la quasi intégralité des appuis en béton armé (2 culées sur les rives au Port et à Saint-Paul, 4 piles en rivière).



L’année 2019 a quant à elle, permis essentiellement d’assembler, souder, peindre et mettre en place l’ensemble des charpentes métalliques supportées par les chevêtres d’environ 30 mètres de large supplantant les piles. La dernière partie du tablier en aval (l’ouvrage comprend 2 tabliers, un par sens de circulation) a été lancée en novembre 2019. Une fois les charpentes en place, des dalles préfabriquées ont pu être déposées et liaisonnées entre elles par des compléments d’armatures. Le tablier en amont de l’ouvrage a donc pu être totalement bétonné à la fin du mois de novembre 2019.



Parallèlement aux travaux de réalisation du pont, des ouvrages d’assainissement ont été entrepris pour doter ce nouveau tronçon de la RN1 d’un système de traitement et de rétention des eaux pluviales. Ces dernières transiteront donc par d’imposants bassins dotés d’un double système de filtration pour rejeter une eau débarrassée d’une grande majorité des polluants qui se seraient déposés sur les chaussées.



En 2020, le tablier en aval sera lui aussi bétonné, permettant à l’ensemble de l’ouvrage d’accueillir les barrières de sécurité, les futures chaussées et les caniveaux latéraux en corniche. Ainsi, les raccordements des chaussées au niveau du Sacré-coeur et de Cambaie pourront se réaliser. Le phasage des travaux, prévu pour ne pas perturber la circulation en journée (quelques travaux de nuit sous coupure sont prévus), permettra de maintenir à la fois les 2 voies dans chaque sens et les bretelles de l’échangeur du Sacré-coeur.

En complément de la finalisation des réseaux et des ouvrages d’assainissement, la mise en place de la signalisation et des panneaux de police devrait permettre la mise en service de ce nouveau pont fin 2020.