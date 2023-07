Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Chantier des eaux usées à Saint-Leu : Informations et plans de circulation Dans le cadre du chantier en cours sur les eaux usées à Saint-Leu voici les détails importants ainsi que les plans de circulation pour faciliter vos déplacements.

À l’entrée nord de Saint-Leu : L’atelier de terrassement et de pose de réseau, situé au niveau du restaurant « Au Pont Thon », se poursuivra jusqu’au 4 août. Durant cette période, la circulation sera alternée par des feux tricolores. Notez que le double sens de circulation est rétabli entre la Résidence Gabrielle et la Ravine La Chaloupe, à proximité de l’atelier.





À l’entrée sud du centre-ville de Saint-Leu : Les travaux entraîneront la fermeture de la circulation sur la RN1A, au niveau du commerce de fruits et légumes. Nous vous prions de suivre les déviations mises en place en empruntant le Chemin Dubuisson ou la Rue du Lagon. Merci de respecter la limitation de vitesse pendant la durée des travaux.





En centre-ville : Les deux ateliers sur les postes de refoulement situés dans la Rue Saint-Michel et à l’angle de la RN1A/Rue Gaspard se poursuivent. La circulation reste interdite à hauteur du chantier. Veuillez suivre les déviations mises en place pour faciliter vos déplacements dans cette zone.







Nous tenons également à souligner que ces travaux ont été planifiés de manière à minimiser les perturbations pendant les vacances scolaires, afin de redonner un peu de souffle aux commerçants du centre-ville. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre coopération pendant cette période.





