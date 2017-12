Chantier d'insertion au Lazaret 2

Depuis 2004, le Département s’est engagé dans une vaste entreprise de préservation et de valorisation du Lazaret de la Grande Chaloupe, avec le soutien d’autres partenaires.



L’organisation de 6 chantiers d’insertion a permis, une ouverture permanente de ce site au public. S’y sont ajoutés la mise en place de programmes de recherches et de collecte de témoignages, la réalisation de documentaires, la publication d’un ouvrage se rapportant au thème de l’exposition permanente « Engagisme et Quarantaine » et aux conditions de vie dans ce lieu de quarantaine.



En 2017, deux éléments majeurs méritent d’être portés à l’attention du public. Le premier est l’organisation sur l’année d’un chantier d’insertion (ACI) qui bénéficie de l’agrément de la Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) destiné à sécuriser et à consolider les anciens bâtiments du dortoir du Lazaret 2. « Cet Atelier Chantier d’Insertion a permis à 11 personnes bénéficiaires de minimas sociaux d’acquérir des connaissances dans le domaine de la restauration patrimoniale et de « remettre le pied à l’étrier » de l’emploi. En plus de l’acquisition de techniques comme la taille de pierres, propres aux monuments historiques, les stagiaires ont été sensibilisés à l’histoire du lieu, à l’environnement naturel, etc. » a indiqué Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée à la culture et aux sports.



L’autre élément est la réédition enrichie de l’ouvrage paru en 2008 qui apporte un éclairage complémentaire sur le Lazaret de la Grande Chaloupe. En poursuivant ses interventions sur le Lazaret 2, le Département confirme ainsi sa volonté de contribuer, de la façon la plus riche possible, à la préservation d’un site, à la connaissance d’une histoire dont les ramifications dépassent très largement les frontières de notre territoire.



« Dans une société en pleine mutation, le Département entend donner aux Réunionnais des repères, dans l’espace et dans le temps. 2018 verra la reconduction de l’ACI, et après la consolidation et la sécurisation, démarreront les travaux de mise en valeur en vue d’une ouverture du site au public » a précisé la Vice-présidente.